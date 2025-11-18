Genova, cinghiali in pieno giorno nelle aiuole di corso Gastaldi

Genova – Cinghiali che grufolano in pieno giorno tra le aiuole di corso Gastaldi, nel quartiere di San Fruttuoso.

Ancora segnalazioni di animali che passeggiano tranquillamente in città, ora anche in orari meno consoni e a pochi metri dal traffico cittadino e dalla fermata del bus.

Il video mostra un giovane esemplare che cerca cibo rovistando nel terreno delle aiuole che separano corso Gastaldi dall’area della stazione ferroviaria di Brignole.

Non si tratta di una novità visto che le segnalazioni di famigliole di cinghiali a passeggio per strada, nella zona, sono numerose e quasi quotidiane ma è meno frequente avvistare i cinghiali in pieno giorno e vicino al traffico caotico di una delle arterie cittadine più frequentate e attraversate dal traffico cittadino.

Una presenza simpatica per i più e che allarme altri, soprattutto perché proprio in corso Gastaldi si sono verificati almeno due incidenti gravi con animali che attraversano la strada e vengono centrati da moto e scooter di passaggio.

Le soluzioni ci sarebbero e sono suggerite dagli stessi ambientalisti che “difendono” gli animali: offrire ai cinghiali cibo trattato con farmaci anti fecondativi nei periodi degli accoppiamenti. Un intervento che eviterebbe nuove nascite consentendo ai branchi di assottigliarsi sempre di più senza ricorrere allo spargimento di sangue.

Oggi, invece, i cinghiali segnalati vengono uccisi a fucilate dopo essere stati catturati con gabbie o addirittura direttamente con colpi sparati con fucili dotati di silenziatore come più volte segnalato nel Bisagno, sulle alture di Bavari e, recentemente, sulle alture di Sant’Ilario.



