martedì 18 Novembre 2025
Genova, incidente in lungomare Canepa: traffico in tilt

Redazione Liguria
lungomare Canepa coda GenovaGenova – Mattinata di traffico in tilt su lungomare Canepa e in tutte le vie limitrofe causa di un incidente che è avvenuto poco prima delle ore 9:00 e ha avuto ripercussioni molto pesanti sulla viabilità.
A scontrarsi sono stati un mezzo pesante e una macchina, fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone che si trovavano a bordo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno effettuato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto e hanno gestito il traffico che si è creato nella zona.
Come detto, pesanti ripercussioni sulla viabilità con la situazione che sta rientrando sotto controllo in questi minuti.
