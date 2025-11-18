Genova, incidente in lungomare Canepa: traffico in tilt

Genova – Mattinata di traffico in tilt su lungomare Canepa e in tutte le vie limitrofe causa di un incidente che è avvenuto poco prima delle ore 9:00 e ha avuto ripercussioni molto pesanti sulla viabilità.

A scontrarsi sono stati un mezzo pesante e una macchina, fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone che si trovavano a bordo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno effettuato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto e hanno gestito il traffico che si è creato nella zona.

Come detto, pesanti ripercussioni sulla viabilità con la situazione che sta rientrando sotto controllo in questi minuti.

