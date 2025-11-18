Genova, nullatenente girava in Lamborghini e Ferrari, condannato

Genova – Per il fisco italiano era “nullatenente” ma girava con Ferrari, Lamborghini e moto Harley Dvidson da “collezione” e ora finirà in carcere pur avendo ottenuto una riduzione della pena dagli iniziali 7 anni e mezzo a 4. Protagonista della vicendsa giudiziaria Vittorio Zaniboni, ex broker immobiliare e commerciante di auto e moto di lusso finito nelle indagini della guardia di finanza che lo accusava di aver nascosto al Fisco guadagni per quattro milioni e mezzo di euro che, secondo le ipotesi di accusa, non erano mai stati dichiarati.

Più pesante la perdita economica visto che le auto e le moto di lusso che collezionava sono state confiscate e resteranno nel museo dell’auto di Torino, tale la loro importanza e valore e alcune abitazioni di lusso.

Zaniboni, secondo il Fisco italiano avrebbe rivenduto ben 25 auto di grande valore come Maserati, Lamborghini, Bentley e Porsche ma anche ben otto Ferrari tra le quali esemplari rarissimi e che i collezionisti erano disposti a pagare qualunque cifra.

Un traffico multimilionario che avrebbe fruttato redditi non dichiarati con i quali sarebbero stati acquistate una ventina di altre auto storiche e di valore che sarebbero state intestate fittiziamente a parenti e amici proprio per risultare “nullatenente”.

La guardia di finanza aveva sequestrato tutto ed anche alcune case di lusso ed un attivo da 240 metri quadri in galleria Mazzini. Quest’ultimo tornato nella disponibilità di Zaniboni poichè il reato si era nel frattempo prescritto.

Non era riuscita, invece, la maxi operazione di vendita di gran parte delle auto di lusso che rischiavano di essere confiscate e che – sempre secondo l’accusa – sarebbero state immesse sul mercato attraverso grandi aste internazionali riservate proprio alle supercar e con affari milionari per i partecipanti.