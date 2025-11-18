Genova, terrore in via Gramsci: coppia rapinata e picchiata dal branco

Genova – Attimi di grande paura si sono vissuti nella notte nei pressi di via Gramsci, dove una coppia di turisti è stata picchiata e rapinata da un gruppo di persone composto da otto persone, tra cui due ragazze e sei ragazzi.

I due sarebbero stati avvicinati prima da una delle due giovani donne, prima che il resto del branco li circondasse e iniziasse a colpirli con violenza, fino a rubare lo smartphone appartenente ad una delle due vittime e a dileguarsi.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le ricerche per il centro storico che sono proseguite per diverse ore. Le indagini sono state condotte anche dopo aver visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che hanno aiutato gli agenti a rintracciare i malviventi. Si tratta di una 39enne, un 38enne e sei giovani tra i 24 e i 20 anni.

