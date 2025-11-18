martedì 18 Novembre 2025
Maltempo Liguria, ad Alassio riaperta la Sp 18 dopo la frana

Frana AlassioAlassio (Savona) – Dopo la frana avvenuta domenica 16 novembre, questa mattina è stata riaperta la Strada provinciale 18 all’altezza di Moglio ad Alassio.
Lo smottamento aveva interessato il versante nord della strada, in prossimità del centro abitato della frazione di Moglio.
I detriti finiti sulla carreggiata e gli accertamenti per la messa in sicurezza della strada avevano prima costretto i tecnici del Comune di Alassio e della Provincia di Savona ad interrompere momentaneamente la circolazione e in seguito ad installare un semaforo per regolare il senso di marcia alternato.
Questo si è reso necessario per consentire le operazioni di bonifica dell’area, che sono terminate nelle scorse ore e hanno consentito di rimuovere il semaforo installato e di riaprire la strada con la normale viabilità a doppio senso di marcia.
——————————————————————————————————
