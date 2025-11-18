martedì 18 Novembre 2025
Meteo Liguria, da domani giù le temperature. Prime nevicate in arrivo?

Redazione Liguria
neve strada spazzaneveLiguria – Dopo l’intensa ondata di maltempo che ha portato precipitazioni anche molto forti in Liguria con conseguenti disagi, frane e locali allagamenti, nei prossimi giorni le temperature dovrebbero scendere ben al di sotto della media stagionale.
Il calo è previsto a partire dalla giornata di domani e proseguirà per diversi giorni. Tra venerdì e sabato è attesa la prima perturbazione simil-invernale che potrebbe portare alle prime nevicate della stagione.
Nonostante la distanza di alcuni giorni, le zone coinvolte dalle prime nevicate potrebbero essere quelle collinari e montane dell’entroterra ligure: attenzione rivolta soprattutto all’entroterra di Savona e a quello di Genova.
Secondo le previsioni, al momento non sono attese precipitazioni particolarmente intense e l’eventuale accumulo non dovrebbe superare i pochi centimetri.
