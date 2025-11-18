Sanremo, notte di ricerche per una ragazza scomparsa

Sanremo (Imperia) – Ricerche per tutta la notte, sulle alture della città dei Fiori per la ragazza di 24 anni di cui si sono perse le travve da ieri sera.

Vigili del fuoco, protezione civile e forze dell’ordine stanno setacciando da ieri sera la zona le alture dove la giovane sarebbe stata avvistata per l’ultima volta.

La ragazza era uscita di casa ma poi non è rientrata ed i familiari hanno fatto scattare l’allarme e le ricerche.

Con il passare delle ore cresce la preoccupazione di amici e parenti che temono che sia successo qualcosa alla ragazza.

Con il sorgere del sole le ricerche verranno intensificate anche grazie all’ausilio di droni e squadre cinofile in grado di risalire al percorso fatto dalla giovane per allontanarsi.

