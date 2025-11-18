martedì 18 Novembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeImperiaCronacaSanremo, notte di ricerche per una ragazza scomparsa
ImperiaCronacaNotizie LiguriaNotizie in evidenza

Sanremo, notte di ricerche per una ragazza scomparsa

Redazione Liguria
0

Vigili del fuoco disperso forte Ratti GenovaSanremo (Imperia) – Ricerche per tutta la notte, sulle alture della città dei Fiori per la ragazza di 24 anni di cui si sono perse le travve da ieri sera.
Vigili del fuoco, protezione civile e forze dell’ordine stanno setacciando da ieri sera la zona le alture dove la giovane sarebbe stata avvistata per l’ultima volta.
La ragazza era uscita di casa ma poi non è rientrata ed i familiari hanno fatto scattare l’allarme e le ricerche.
Con il passare delle ore cresce la preoccupazione di amici e parenti che temono che sia successo qualcosa alla ragazza.
Con il sorgere del sole le ricerche verranno intensificate anche grazie all’ausilio di droni e squadre cinofile in grado di risalire al percorso fatto dalla giovane per allontanarsi.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Vigili del fuoco disperso ricerca notte

Luni, notte di ricerche per un uomo scomparso da casa

Cronaca
ambulanza soccorsi

Riccò del Golfo, ritrovato Simone Cozzani, oggi rientrerà a casa

Cronaca
meteo Liguria martedì 18 novembre 2025

Meteo Liguria, torna il cielo sereno ma calano le temperature

Cronaca
Coda A7

Autostrade, altro incidente in A7: lunghe code verso Genova

Cronaca