Savona, cane investito e ucciso: il padrone dà in escandescenze e viene arrestato

Savona – Una triste vicenda è avvenuta sabato notte a Savona, dove un cane è stato investito e ucciso da un’auto pirata che, invece di prestare soccorso, ha proseguito la sua corsa come se nulla fosse successo.

Sul posto è accorso il padrone dell’animale, un uomo di 30 anni, che ha iniziato a dare in escandescenze e all’arrivo sul posto degli agenti della polizia locale si è rifiutato di fornire le proprie generalità.

Gli agenti hanno riportato a fatica la situazione sotto controllo, fermando e arrestando l’uomo.

Ancora in evidente stato di alterazione, in un secondo momento il 30enne è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 giunti sul posto e trasportato all’ospedale San Paolo.

