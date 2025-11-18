martedì 18 Novembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeSavonaCronacaSavona, cane investito e ucciso: il padrone dà in escandescenze e viene...
Notizie LiguriaSavonaCronaca

Savona, cane investito e ucciso: il padrone dà in escandescenze e viene arrestato

Redazione Liguria
0

polizia locale savonaSavona – Una triste vicenda è avvenuta sabato notte a Savona, dove un cane è stato investito e ucciso da un’auto pirata che, invece di prestare soccorso, ha proseguito la sua corsa come se nulla fosse successo.
Sul posto è accorso il padrone dell’animale, un uomo di 30 anni, che ha iniziato a dare in escandescenze e all’arrivo sul posto degli agenti della polizia locale si è rifiutato di fornire le proprie generalità.
Gli agenti hanno riportato a fatica la situazione sotto controllo, fermando e arrestando l’uomo.
Ancora in evidente stato di alterazione, in un secondo momento il 30enne è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 giunti sul posto e trasportato all’ospedale San Paolo.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
cinghiale corso Gastaldi aiuola

Genova, cinghiali in pieno giorno nelle aiuole di corso Gastaldi

Cronaca
ospedale San Martino Genova

Autostrade, incidente in A12: le condizioni dei tre giovani feriti

Cronaca
frana maltempo genova

Frana a Moneglia, Aurelia bloccata nella notte e traffico in tilt

Cronaca
violenza

Genova, ragazza denuncia abusi da bambina: è stato un amico di...

Cronaca