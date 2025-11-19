Autostrade, incidente in A7: traffico bloccato tra Bolzaneto e Busalla

Genova – Mattinata di pesanti disagi al traffico sul nodo autostradale genovese, soprattutto in A7 dove si sono segnalate code e rallentamenti fin dalle prime ore della giornata.

Traffico intenso in A12 poco prima dello svincolo con l’A7 e rallentamenti, sempre sulla Genova-Milano, nei pressi del casello di Bolzaneto.

Intorno alle ore 9:00, però, la situazione più complicata riguarda il tratto tra Genova Bolzaneto e Busalla, specialmente in direzione nord. La causa è un sinistro stradale avvenuto in prossimità del tratto dello scambio di carreggiata, dove il traffico scorre su un’unica corsia per senso di marcia.

Al momento non si conosce la dinamica dell’incidente, ma le conseguenze sono molto pesanti per la viabilità: la circolazione risulta completamente bloccata nei pressi del luogo dell’incidente, con le code che nel giro di pochi minuti hanno già raggiunto i 2 chilometri di coda.

