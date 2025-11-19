Genova, Bucci incontra i lavoratori ex Ilva in sciopero. Proseguono le proteste

Genova – I lavoratori dell’ex Ilva che in queste ore stanno manifestando a Cornigliano a seguito dei mancati accordi tra il Governo e i sindacati hanno incontrato nella tarda mattinata il presidente della Regione, Marco Bucci, che ha manifestato loro il proprio sostegno: “L’ho detto con grande chiarezza: la fabbrica deve restare aperta. Deve avere un futuro, anche perché il mercato ne ha bisogno”, ha affermato Bucci.
Intanto, proseguono i disagi alla circolazione causati proprio dalla presenza dei lavoratori sulle strade fin da questa mattina. Rimangono bloccate via Cornigliano, piazza Savio e anche la strada Guido Rossa, mentre si registrano pesanti ripercussioni anche lungo l’Autostrada A10: traffico in entrambe le direzioni e lunghe code in prossimità dell’uscita del casello di Genova Aeroporto. La situazione della viabilità cittadina si prospetta critica per tutto il resto della giornata.
