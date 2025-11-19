Genova, sciopero lavoratori ex Ilva: traffico in tilt a Cornigliano

Genova – Proseguono i disagi al traffico nelle zone di ponente nel capoluogo a causa dello sciopero dei lavoratori dell’ex Ilva iniziato questa mattina dopo il mancato accordo tra il Governo e i sindacati.

I manifestanti sono scesi in piazza fin dalle ore 8:00 dopo lo sciopero di 24 ore indetto ieri sera. I disagi principali riguardano il quartiere di Cornigliano e riguardano anche tutte le zone limitrofe: via Cornigliano è stata chiusa al transito in entrambe le direzioni, è scattata la chiusura di piazza Savio così come della strada Guido Rossa, prima chiusa soltanto in direzione ponente e in seguito anche verso levante.

Al momento non è chiaro quando rientrerà la situazione, ma la giornata si prospetta molto complessa per quanto riguarda la viabilità cittadina.

I sindacati accusano il Governo di aver messo in atto un piano di dismissione del settore siderurgico che potrebbe portare alla cassa integrazione fino a 6mila lavoratori.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]