mercoledì 19 Novembre 2025
Genova, sciopero lavoratori ex Ilva: traffico in tilt a Cornigliano

Redazione Liguria
Sciopero lavoratori ex IlvaGenova – Proseguono i disagi al traffico nelle zone di ponente nel capoluogo a causa dello sciopero dei lavoratori dell’ex Ilva iniziato questa mattina dopo il mancato accordo tra il Governo e i sindacati.
I manifestanti sono scesi in piazza fin dalle ore 8:00 dopo lo sciopero di 24 ore indetto ieri sera. I disagi principali riguardano il quartiere di Cornigliano e riguardano anche tutte le zone limitrofe: via Cornigliano è stata chiusa al transito in entrambe le direzioni, è scattata la chiusura di piazza Savio così come della strada Guido Rossa, prima chiusa soltanto in direzione ponente e in seguito anche verso levante.
Al momento non è chiaro quando rientrerà la situazione, ma la giornata si prospetta molto complessa per quanto riguarda la viabilità cittadina.
I sindacati accusano il Governo di aver messo in atto un piano di dismissione del settore siderurgico che potrebbe portare alla cassa integrazione fino a 6mila lavoratori.
