mercoledì 19 Novembre 2025
Genova, corteo e sciopero lavoratori ex Ilva: traffico in tilt in A10

Redazione Liguria
0

Genova – Lo sciopero e la manifestazione dei lavoratori dell’ex Ilva a Genova sta avendo pesantissime ripercussioni anche per quanto riguarda il traffico lungo l’Autostrada A10, che risulta al momento bloccato in prossimità dell’uscita presso il casello autostradale di Genova Aeroporto, sia per chi proviene da Genova che per chi lo fa da Savona.
Inoltre, si segnalano tre chilometri nel tratto compreso tra Genova Pegli e Genova Aeroporto e, in direzione opposta, due chilometri di coda nel tratto compreso tra il bivio con l’A7 e Genova Aeroporto. Ripercussioni anche in A7 in prossimità del bivio tra A10 e A12.
Si prospetta una giornata molto complicata per la viabilità cittadina, oltre che per quella autostradale.
Fin dalle prime ore della mattinata odierna la circolazione risulta completamente in tilt nella zona di Cornigliano. I lavoratori, infatti, hanno bloccato via Cornigliano, piazza Savio e la strada Guido Rossa con gli inevitabili disagi che stanno coinvolgendo tutta la zona.
——————————————————————————————————
