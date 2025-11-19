mercoledì 19 Novembre 2025
Genova, paura in carcere: detenuto prende a pugni un agente

Carcere Marassi GenovaGenova – Attimi di paura si sono vissuti ieri nel carcere genovese di Marassi, dove è andata in scena un’altra aggressione ai danni di un agente di polizia penitenziaria.
Il responsabile sarebbe un detenuto di circa 40 anni che si trova rinchiuso all’interno dell’istituto penitenziario per reati legati al traffico di droga e che non sarebbe nuovo ad aggressioni di questo tipo.
Per cause ancora da verificare, il malvivente ha preso a pugni un poliziotto, causandogli alcune ferite e rendendo necessario il trasporto dell’uomo all’ospedale da parte dei sanitari del 118.
L’intervento tempestivo dei colleghi dell’uomo ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente e ha riportato la situazione sotto controllo.
