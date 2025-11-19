Savona, vendeva smalti con prodotti cancerogeni, denunciato

Savona – Vendeva nel suo negozio smalti e prodotti di bellezza contenenti sostanze canceroge ed è stato denunciato.

A scoprire la presenza dei prodotti le Fiamme Gialle del comando provinciale di Savona nel corso di una un’attività ispettiva proprio sulla sicurezza dei prodotti.

Nel corso dell’ispezione nel locale ono stati scoperti e sequestrati prodotti per la cura della persona (smalti e gel permanenti) contenenti sostanze altamente nocive per l’essere umano, pertanto vietate dal Legislatore Comunitario con Regolamento UE 2025/877.

Nello specifico gli articoli in questione, che all’atto dell’intervento erano già esposti nei locali aziendali e pronti all’uso, contenevano la sostanza chimica “trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide” (TPO), classificata come cancerogena e tossica il cui utilizzo è vietato a partire dal 1° settembre 2025.

Subito i militari della Guardia di Finanza di Cairo Montenotte hanno effettuato il tempestivo ritiro della merce e la contestuale segnalazione, all’Autorità Giudiziaria, del titolare del centro estetico.