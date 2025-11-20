Autostrade, situazione sempre più critica. In migliaia in coda con motori spenti

Genova – Man mano che passano le ore risulta sempre più critica la situazione sul nodo autostradale genovese, dove fin dalle prime ore della mattinata hanno ripreso a formarsi le code che ieri avevano caratterizzato tutta la giornata. Mentre prosegue il presidio a Cornigliano, aumentano continuamente i veicoli rimasti bloccati nel traffico. Molti automobilisti segnalano di essere fermi praticamente nello stesso punto da decine di minuti e altrettanti di aver ormai spento i motori delle auto. Al momento si registrano ben 11 chilometri di coda in A10 nel tratto compreso tra Genova Pra’ e Genova Ovest, con tempi di percorrenza che aumentano di circa un’ora. Stesso discorso vale anche per l’A7, tra Busalla e Genova Ovest, dove sono 8 i chilometri di coda. Infine, situazione complessa anche in A12 da Genova Nervi al bivio con l’A10: qui si registrano 6 chilometri di coda e tempi di percorrenza aumentati di circa trenta minuti. Inoltre si segnalano difficoltà per i mezzi di emergenza, che in alcuni casi si sono trovati imbottigliati nel traffico nonostante l’accensione delle sirene. —————————————————————————————————— Resta aggiornato con le Notizie della Liguria! Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it Seguici sulla pagina Facebook Iscriviti al canale whatsapp Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]