Traffico in tilt sulle autostrade attorno a Genova

Genova – Traffico in tilt già dalle prime ore di questa mattina, sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia nel tratto che va da Prà all’allacciamento con la A7 Genova – Milano. Sul posto si segnalano già 8 km di coda e la situazione non sembra destinata a migliorare nelle prossime ore anche per le ripercussioni per il blocco stradale in atto a Cornigliano, da parte dei lavoratori ex Ilva in sciopero da ieri.

Alle ore 8 circa, sulla A10 Genova-Savona, nel tratto compreso tra Genova Pra’ e l’allacciamento A10/A7 verso Genova, si registravano già 8 km di coda

Code, sempre sulla A10, anche in uscita alla stazione di Genova Aeroporto per chi proviene da Savona.

In A7 code in uscita a Genova Sampierdarena e 4 km di coda nel tratto compreso tra l’allacciamento A7/A12 e Genova Sampierdarena in direzione Genova.

Inoltre, registrano 2 km di coda in A12 Genova-Sestri Levante nel tratto compreso tra Genova est e l’allacciamento A12/A7 in direzione Genova.

