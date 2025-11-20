giovedì 20 Novembre 2025
Traffico in tilt sulle autostrade attorno a Genova

Redazione Liguria
0

coda a7 direzione mare BolzanetoGenova – Traffico in tilt già dalle prime ore di questa mattina, sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia nel tratto che va da Prà all’allacciamento con la A7 Genova – Milano. Sul posto si segnalano già 8 km di coda e la situazione non sembra destinata a migliorare nelle prossime ore anche per le ripercussioni per il blocco stradale in atto a Cornigliano, da parte dei lavoratori ex Ilva in sciopero da ieri.
Code, sempre sulla A10, anche in uscita alla stazione di Genova Aeroporto per chi proviene da Savona.
In A7 code in uscita a Genova Sampierdarena e 4 km di coda nel tratto compreso tra l’allacciamento A7/A12 e Genova Sampierdarena in direzione Genova.
Inoltre, registrano 2 km di coda in A12 Genova-Sestri Levante nel tratto compreso tra Genova est e l’allacciamento A12/A7 in direzione Genova.
