giovedì 20 Novembre 2025
Ex Ilva, il 28 novembre incontro a Roma col Ministro. Al momento rimane il presidio

Redazione Liguria
ex ilva protesta corniglianoGenova – Dopo un’inizio di mattinata infermale dal punto di vista del traffico in città e sul nodo autostradale genovese, la situazione è piano piano migliorata con il passare delle ore.
Inoltre, nella tarda mattinata è arrivata anche la convocazione da parte del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per un incontro che servirà a chiarire la situazione degli stabilimenti Ex Ilva al nord Italia: appuntamento venerdì 28 novembre alle ore 15:30 a Roma.
Al momento prosegue il presidio in piazza Savio, a Cornigliano. La speranza è che la situazione possa essere risolta nel più breve tempo possibile, magari prima del tardo pomeriggio quando scatteranno le ore del rientro e la città, in caso di mancato sblocco, rischierà di andare nuovamente in tilt come avvenuto stamattina e ieri sera.
Inoltre, sempre nel tardo pomeriggio, dovrebbe svolgersi un incontro in Prefettura che vedrà la partecipazione di sindacati, Comune e Regione.
