Genova, turista morto dopo una caduta nel B&B: proseguono le indagini

Genova – Proseguono le indagini per far luce sulla morte di David Chamberlain, il turista statunitense di 73 anni che ha perso la vita martedì sera all’interno di un B&B di via Caffaro.

La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento verso ignoti, e nelle prossime ore dovrebbe essere disposta l’autopsia per chiarire la causa della morte dell’uomo.

Le attenzioni di chi indaga si stanno concentrando sulle condizioni della ringhiera che è ceduta e sulla dinamica della caduta dell’uomo. Non è chiaro se l’uomo abbia perso l’equilibrio dopo essere inciampato o se la causa della caduta sia da ricondurre ad un malore.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini. I sanitari del 118, invece, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso e hanno preso in cura la moglie, che ha assistito alla scena ed è stata trasportata all’ospedale sotto shock.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]