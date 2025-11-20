Molassana, incendio di via Piacenza, Salis: niente IMU per le prime case

Genova – Niente Imu per le abitazioni “prima casa” del palazzo di via Piacenza 17 dove un incendio ha distrutto il tetto. Lo ha annunciato la sindaca Silvia Salis nella riunione della “giunta itinerante” che oggi è stata organizzata proprio a Molsassana.

«Lunedì – ha dichiatato Salis – passerà in giunta un provvedimento che riguarda gli edifici inagibili che avrà positive conseguenze sulla questione di via Piacenza. Fino a oggi – ha spiegato la sindaca – chi aveva un immobile-prima casa dichiarato inagibile a seguito dello sgombero perdeva l’esenzione del pagamento dell’IMU: dal 2026, sulle competenze del Comune di Genova, faremo in modo che per chi perde il diritto all’esenzione per questi motivi invece lo conservi e possa quindi non pagare l’IMU. A seguito dell’inagibilità già ora non è previsto il pagamento della TARI e continuerà a essere così».

Inoltre, la sindaca ha aggiunto: «Credo che questa sia una risposta importante per tutti i condomini di via Piacenza, che avevamo avuto modo di incontrare anche in campagna elettorale e abbiamo rivisto oggi pomeriggio, e ai quali era stato promesso che avremmo preso seriamente in considerazione queste azioni. Credo che questa sia un’azione dovuta a persone alle quali abbiamo fatto delle promesse e che hanno visto le loro esigenze ignorate per anni».

L’assessore al Patrimonio, Davide Patrone, ha anche sottolineato che gli uffici stanno lavorando sull’esenzione Cosap.