Sassello, cane ucciso a fucilate nel giardino di casa

Sassello (Savona) – Indagini in corso per la tragica morte di Loki, il cane ucciso a colpi di arma da fuoco nel giardino di un’abitazione. Colpi sparati tra le case, con il pericolo di ferire o peggio, le persone di passaggio o che vivono lì.

Loki, cane dolcissimo e amato da tutti, è stato ucciso con tre colpi di fucile sparati in rapida successione in un atto crudele e ingiustificabile che ha spezzato la sua vita e gettato la sua famiglia in un dolore senza fine.

L’episodio sta suscitando una forte ondata di indignazione e la popolazione chiede che la persona venga rintracciata e punita per un gesto che, al momento, non sembra avere una giustificazione. Un episodio che segue quello, avvenuto alcuni anni fa, di un lupo preso a fucilate per motivi ancora da chiarire.

C’è apprensione tra i residenti del piccolo centro dell’entroterra savonese, famoso per gli amaretti e per le straordinarie raccolte di funghi e che rischia di essere “macchiato” dall’infamia di un gesto violento e pericoloso che poteva avere altre conseguenze.

Le associazioni ambientaliste scendono in campo e chiedono a chiunque abbia elementi utili a rintracciare il colpevole a scrivere, anche in forma anonima, a [email protected]

riferendo di spari, movimenti sospetti, veicoli in transito, racconti ascoltati in locali e bar della zona che possano avere un legame con quanto avvenuto.

