venerdì 21 Novembre 2025
Genova, funicolare Zecca-Righi ancora ferma

funicolare Zecca Righi GenovaGenova – Funicolare Zecca-Righi ancora ko con il servizio temporaneamente sospeso causa di non meglio precisati “problemi tecnici”. Ancora ferma la funicolare che collega la zona di largo Zecca con le alture del Righi e che serve, come traporto pubblico, una grossa fetta delle zona collinari di Castelletto.
Intorno alla mezzanotte e mezza è partito il messaggio di allerta della polizia locale che avvisa che il servizio è temporaneamente sospeso e che è attivo il servizio sostitutivo.
Pesanti i disagi e roventi le polemiche poiché il bus che sostituisce la funicolare allunga considerevolmente i tempi di percorrenza e gli utenti chiedono di poter capire come mai le chiusure si fanno sempre più frequenti senza una spiegazione per i disagi.

