Genova, anziani senza spesa online Coop a Colle degli Ometti

Genova – Niente spesa Coop consegnata a domicilio per gli anziani e disabili della parte alta di Colle degli Ometti, nel levante genovese.

A raccontare la problematiche alcuni anziani che risiedono nel quartiere collinare sopra il casello autostradale di Genova Nervi e che tentano inutilmente di farsi consegnare la spesa a domicilio dalla vicina Coop di corso Europa.

Una distanza di circa 2 km e mezzo che il servizio di consegna legato al marchio della grande distribuzione non sembra intenzionato a percorrere respingendo sistematicamente le richieste fatte con il sito della Coop.

Non appena si inserisce nell’indirizziario, ad esempio, via Umberto Terracini, infatti, il sito on line precisa che il servizio non è disponibile e chi abita nella zona, comprese molte persone anziane e con disabilità deve arrendersi.

A infastidire i residenti anche la “beffa” delle consegne “a macchia di leopardo” perché, nella stessa zona, risultano prenotabili in alcune vie mentre è impossibile per altre.

A rendere ancora più “misteriosa” la scelta di Coop – o più probabilmente del motore di ricerca del sito online – il fatto che analoga risposta venga data per via Palmiro Togliatti mentre risulta possibile consegnare la merce in via Alcide De Gasperi che è “più lontana”e che si può raggiungere solo percorrendo parte di via Togliatti.

Sui social non viene risparmiata neppure qualche battuta per il fatto che il servizio Coop arrivi nella via dedicata al fondatore della Democrazia Cristiana mentre non arriva nella via dedicata al celebre esponente del partito comunista italiano tra gli anni 20 e gli anni 60.

L’appello dei residenti over 70 del Colle degli Ometti è quello di poter veder coperta l’intera zona visto che il centro commerciale Europa della Coop è ad appena 2 chilometri e mezzo di distanza e rappresenta un grosso punto vendita del levante genovese.