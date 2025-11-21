venerdì 21 Novembre 2025
La Spezia, torna il Babbo Natale della Croce Rossa

Redazione Liguria
Babbo Natale Croce Rossa Italiana La SpeziaLa Spezia – Babbo Natale con i suoi elfi a consegnare i doni di Natale ai bambini. Torna anche quest’anno il Babbo Natale della Croce Rossa che permette di festeggiare la ricorrenza con un incontro a domicilio con il personaggio più amato e atteseo dai bambini
A mobilitarsi anche in questa occasione saranno i giovani della Croce Rossa che sono pronti, come tradizione, a portare la magia del Natale direttamente a casa dei più piccoli. La sera del 24 dicembre i volontari, travestiti da Babbo Natale e i suoi elfi, consegneranno a domicilio i regali preparati dalle famiglie, per una sorpresa indimenticabile.
Il ricavato dell’iniziativa sosterrà le iniziative di prevenzione organizzate dai Giovani della Croce Rossa della Spezia nelle scuole e sul territorio.
Un modo simpatico per fare una bella sorpresa ai bambini sostenendo le iniziative benefiche della Croce Rossa
Per prenotare il servizio e per informazioni è possibile chiamare il 3427487589

