La Spezia, torna il Babbo Natale della Croce Rossa

La Spezia – Babbo Natale con i suoi elfi a consegnare i doni di Natale ai bambini. Torna anche quest’anno il Babbo Natale della Croce Rossa che permette di festeggiare la ricorrenza con un incontro a domicilio con il personaggio più amato e atteseo dai bambini

A mobilitarsi anche in questa occasione saranno i giovani della Croce Rossa che sono pronti, come tradizione, a portare la magia del Natale direttamente a casa dei più piccoli. La sera del 24 dicembre i volontari, travestiti da Babbo Natale e i suoi elfi, consegneranno a domicilio i regali preparati dalle famiglie, per una sorpresa indimenticabile.

Il ricavato dell’iniziativa sosterrà le iniziative di prevenzione organizzate dai Giovani della Croce Rossa della Spezia nelle scuole e sul territorio.

Un modo simpatico per fare una bella sorpresa ai bambini sostenendo le iniziative benefiche della Croce Rossa

Per prenotare il servizio e per informazioni è possibile chiamare il 3427487589