Imperia – Dopo il difficile weekend scorso caratterizzato da forti perturbazioni che hanno interessato tutta la regione, in queste ore la Liguria è nuovamente interessata dal maltempo, ma in questo caso da una perturbazione simil-invernale.
Le temperature sono calate in maniera drastica, scendendo ben al di sotto delle medie stagionali. Inoltre, le prime nevicate hanno interessato l’entroterra della regione, da levante a ponente. Nel settore D, ossia le zone interne tra la provincia di Genova e quella di Savona, è scattata alle ore 15 l’Allerta Meteo Gialla per neve.
Come detto, il maltempo ha interessato anche il ponente ligure. Nella tarda mattinata una tromba marina si è formata a largo della costa tra Imperia e Sanremo, risultando ben visibile anche a chilometri di distanza. Rispetto a quanto avvenuto lo scorso sabato nei quartiere genovese di Pegli, questa volta non si sono segnalati danni.
Maltempo Liguria, tromba marina a largo di Imperia
