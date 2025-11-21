Recco, pioggia mista a neve



Recco (Genova) – Un temporale passeggero con pioggia mista a neve ha interessato questa mattina la zona del levante genovese da Recco sino al Monte di Portofino.

Le nuvole cariche di pioggia incontrano le correnti fredde di origine artica e in quota si può formare la neve che, ricadendo, si scioglie e si mescola alle precipitazioni.

Un fenomeno che sembra confermare la decisione di Arpal di far scattare dalle 15 di oggi l’Allerta Gialla per neve sui versanti padani del ponente Ligure. Precipitazioni nevose sono attese anche sui rilievi.