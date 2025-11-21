Treni, guasto sulla linea a Genova: ritardi e disagi

Genova – Giornata di disagi e ritardi lungo la linea ferroviaria della Liguria, in particolare nei pressi di Genova, dove si è verificato un guasto che sta avendo ripercussioni sulla circolazione dei treni.

Il malfunzionamento è avvenuto nei pressi della stazione di Genova Quarto. Fin dai momenti successivi i treni ad Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno accumulato ritardi fino a 20 minuti.

All’ora di pranzo la situazione non è ancora stata risolta, sul posto sono intervenuti i tecnici di Trenitalia che si sono messi al lavoro per riparare il guasto e permettere ai treni di tornare a circolare normalmente. Decine di persone sono rimaste coinvolte dai disagi, al momento non si conoscono i tempi di ripristino.

