Ventimiglia, camionista nascondeva 230 chili di cocaina, arrestato

Ventimiglia (Imperia) – Nascondeva 230 chili di cocaina purissima nel suo camion il cittadino polacco fermato ed arrestati dalla Polizia di Frontiera a seguito di un normale controllo di sicurezza.

Gli agenti stavano effettuando normali verifiche sul traffico in entrata dal varco con la Francia ed hanno fermato il camion per un controllo di routine.

Il conducente è subito apparso piuttosto nervoso ed ha mostrato una certa urgenza di ripartire mostrando i documento di accompagnamento della merce “anticipando” la richiesta degli agenti di visionare l’interno del camion per cercare eventuali “clandestini” nascosti.

Per questo motivo il personale ha deciso di effettuare un controllo approfondito trovando ben 200 panetti nascosti sul lettino presente dietro alla postazione di guida.

La merce, circa 230 chilogrammi di cocaina, era già suddivisa in ben sette borsoni che forse il conducente avrebbe dovuto consegnare lungo le tappe del suo viaggio.

Il veicolo è stato sequestrato e il conducente arrestato con l’accusa di traffico internazionale di stupefacenti che potrebbe portare ad una condanna piuttosto pesante.

Indagini in corso per accertare a chi fosse destinata la droga.