Addio a Ornella Vanoni, aveva 91 anni

Genova – Mondo della Musica e dello spettacolo in lutto per la morte di Ornella Vanoni, pilastro della canzone italiana. La cantante è morta ieri nella sua abitazione di Milano, colpita da un improvviso malore.

In oltre settanta anni di lavoro ha pubblicato oltre cento dischi e tra i suoi grandi successi è impossibile non ricordare “Senza fine”, “Che cosa c’è” e “L’appuntamento”.

Nata a Milano il 22 settembre 1934, Ornella Vanoni è stata delle donne più iconiche del mondo musicale e dello spettacolo italiano, capace di passare agilmente dal ruolo di cantante a quelo di attrice e di conduttrice televisiva.

Ornella Vanoni ha collaborato con artisti come Gino Paoli, Paolo Conte, Fabrizio De Andrè, Ivano Fossati, Lucio Dalla, Renato Zero e Riccardo Cocciante, fino alle generazioni più recenti con Bungaro, Pacifico e Francesco Gabbani.

Ben otto le partecipazioni al Festival della Canzone e negli ultimi anni si divertiva moltissimo in apparizioni TV in seguitissime trasmissioni nelle quali commentava gli eventi e raccontava episodi meno noti della sua straordinaria vita di artista.