Marassi, non bastano le partite di pallone, blocchi e divieti anche per il Rugby

Genova – Non bastavano i disagi per le partite di pallone e per Marassi arrivano divieti e disagi anche per l’incontro di Rugby tra la nazionale italiana e quella del Cile.

Chi, a Marassi, sperava in un sabato tranquillo resterà deluso perché, oltre alle consuete partite di pallone, allo stadio Luigi Ferraris arriva anche la nazionale di Rugby e scatteranno i consueti provvedimenti “di sicurezza” che modificano il traffico, tolgono parcheggi e creano disagi ad un intero quartiere per il “divertimento” di pochi.

L’incontro Italia – Cile è previsto per le ore 21 di oggi, sabato 22 novembre ma i divieti scatteranno diverse ore prima con intere strade chiuse, raffica di posteggi eliminati in una zona che ne è carente nella norma di ogni giorno e con modifiche alla viabilità come il restringimento ad una sola corsia per corso De Stefanis, già normalmente intasato con tutte e due le corsie aperte.