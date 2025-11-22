sabato 22 Novembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaMarassi, non bastano le partite di pallone, blocchi e divieti anche per...
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriMarassi

Marassi, non bastano le partite di pallone, blocchi e divieti anche per il Rugby

Redazione Liguria
0

stadio Ferraris Genova MarassiGenova – Non bastavano i disagi per le partite di pallone e per Marassi arrivano divieti e disagi anche per l’incontro di Rugby tra la nazionale italiana e quella del Cile.
Chi, a Marassi, sperava in un sabato tranquillo resterà deluso perché, oltre alle consuete partite di pallone, allo stadio Luigi Ferraris arriva anche la nazionale di Rugby e scatteranno i consueti provvedimenti “di sicurezza” che modificano il traffico, tolgono parcheggi e creano disagi ad un intero quartiere per il “divertimento” di pochi.
L’incontro Italia – Cile è previsto per le ore 21 di oggi, sabato 22 novembre ma i divieti scatteranno diverse ore prima con intere strade chiuse, raffica di posteggi eliminati in una zona che ne è carente nella norma di ogni giorno e con modifiche alla viabilità come il restringimento ad una sola corsia per corso De Stefanis, già normalmente intasato con tutte e due le corsie aperte.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
meteo Liguria sabato 22 novembre 2025

Meteo Liguria, netto miglioramento in giornata ma resta il freddo

Cronaca
palazzo di Giustizia Tribunale Genova

La Spezia, donna trovata morta nel fiume Vara, nessun segno di...

Cronaca
Mercato del Carmine Genova

Genova, Mercato del Carmine chiuso da luglio, assemblea il 29 novembre

Cronaca
Ornella Vanoni

Addio a Ornella Vanoni, aveva 91 anni

Cronaca