Paura a Montoggio, donna accoltellata in casa: è grave, ricerche in corso

Montoggio (Genova) – Un pomeriggio di sangue nel territorio comunale di Montoggio, in Valle Scrivia, dove una donna è stata accoltellata in casa con diversi fendenti al culmine di una lite.

É accaduto nel primo pomeriggio in località Montemoro e l’allarme è stato lanciato da alcuni vicini, che hanno sentito le urla e hanno dato l’allarme.

Sul posto sono giunti i carabinieri e i sanitari del 118. La donna è stata soccorsa e trasportata in gravi condizioni all’ospedale San Martino di Genova con l’elicottero, giunto sul posto per velocizzare le operazioni di soccorso.

Secondo le prime informazioni, i carabinieri starebbero cercando l’ex compagno che si sospetta possa essere il responsabile dell’aggressione. I militari dell’arma giunti sul posto stanno setacciando la zona e hanno avviato le indagini per ricostruire esattamente quanto successo.

