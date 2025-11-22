sabato 22 Novembre 2025
Paura a Montoggio, donna accoltellata in casa: è grave, ricerche in corso

Redazione Liguria
carabinieri autoMontoggio (Genova) – Un pomeriggio di sangue nel territorio comunale di Montoggio, in Valle Scrivia, dove una donna è stata accoltellata in casa con diversi fendenti al culmine di una lite.
É accaduto nel primo pomeriggio in località Montemoro e l’allarme è stato lanciato da alcuni vicini, che hanno sentito le urla e hanno dato l’allarme.
Sul posto sono giunti i carabinieri e i sanitari del 118. La donna è stata soccorsa e trasportata in gravi condizioni all’ospedale San Martino di Genova con l’elicottero, giunto sul posto per velocizzare le operazioni di soccorso.
Secondo le prime informazioni, i carabinieri starebbero cercando l’ex compagno che si sospetta possa essere il responsabile dell’aggressione. I militari dell’arma giunti sul posto stanno setacciando la zona e hanno avviato le indagini per ricostruire esattamente quanto successo.
——————————————————————————————————
