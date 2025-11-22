Meteo Liguria, netto miglioramento in giornata ma resta il freddo

Correnti di aria molto fredda continuano ad interessare la Liguria e si scontra con l’aria più umida sulla superficie del mare crendo netti contrasti e portando allo sviluppo di precipitazioni a carattere temporalesco sul Mar Ligure, sul centro-levante della regione, e con neve sull’Appennino.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, sabato 22 novembre 2025:

In mattinata cieli nuvolosi nell’interno e velati in costa, in rapido miglioramento dalle ore centrali con cieli sereni su tutta la regione fino a sera.

Vento forte da N tra Imperiese e Genovesato e sul Tigullio, con raffiche fino a 70-80km/h agli sbocchi vallivi nel corso della notte e del mattino.

Nella prima parte del pomeriggio vento sostenuto sempre da N, con raffiche fino a 50-60km/h. Correnti in calo nel corso della serata fino a deboli-moderate.

Mare stirato sotto costa; molto mosso, localmente agitato al largo dell’Imperiese (moto ondoso in allontanamento dalla costa). In attenuazione a poco mosso in serata su tutti i settori.

Temperature in aumento nei valori massimi. Minime stazionarie.

Sulla costa previste temperature minime tra +5°C/+10°C e massime tra +10°C/+14°C.

Nell’interno attese temperature minime tra -5°C/+6°C e massime tra +2°C/+10°C.