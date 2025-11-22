sabato 22 Novembre 2025
Meteo Liguria, netto miglioramento in giornata ma resta il freddo

Redazione Liguria
meteo Liguria sabato 22 novembre 2025Correnti di aria molto fredda continuano ad interessare la Liguria e si scontra con l’aria più umida sulla superficie del mare crendo netti contrasti e portando allo sviluppo di precipitazioni a carattere temporalesco sul Mar Ligure, sul centro-levante della regione, e con neve sull’Appennino.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, sabato 22 novembre 2025:
In mattinata cieli nuvolosi nell’interno e velati in costa, in rapido miglioramento dalle ore centrali con cieli sereni su tutta la regione fino a sera.
Vento forte da N tra Imperiese e Genovesato e sul Tigullio, con raffiche fino a 70-80km/h agli sbocchi vallivi nel corso della notte e del mattino.
Nella prima parte del pomeriggio vento sostenuto sempre da N, con raffiche fino a 50-60km/h. Correnti in calo nel corso della serata fino a deboli-moderate.
Mare stirato sotto costa; molto mosso, localmente agitato al largo dell’Imperiese (moto ondoso in allontanamento dalla costa). In attenuazione a poco mosso in serata su tutti i settori.
Temperature in aumento nei valori massimi. Minime stazionarie.
Sulla costa previste temperature minime tra +5°C/+10°C e massime tra +10°C/+14°C.
Nell’interno attese temperature minime tra -5°C/+6°C e massime tra +2°C/+10°C.

