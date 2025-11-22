sabato 22 Novembre 2025
Quiliano, incendio in appartamento nella notte

Redazione Liguria
vigili del fuoco archivioQuiliano (Savona) – Molta paura, tanti danni ma fortunatamente nessun ferito grave nell’incendio divampato nella notte in un appartamento di via Diaz. L’allarme è scattato intorno alle 2:40 quando l’abitazione si è riempita di fumo e sono partite le telefonate al numero di emergenza 112.
Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Savona che hanno accertato che l’abitazione fosse stata evacuata ed hanno spento le fiamme che hanno distrutto un materasso ed alcuni capi di abbigliamento.
Domato l’incendio sono state effettuate le operazioni di smassamento e la ventilazione dei locali.
In corso le indagini per accertare l’origine del rogo.

