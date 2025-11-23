Cornigliano, auto in fiamme in via Muratori

Genova – Fiamme in un deposito di auto nel quartiere di Cornigliano dove, ieri sera, intorno alle 20,30 una vettura ha preso fuoco per cause ancora da accertare, generando una grossa colonna di fumo e mettendo in allarme i residenti della zona.

Molte le chiamate al numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto i vigili del fuoco.

I pompieri hanno lavorato a lungo per avere ragione delle fiamme ma, alla fine, l’incendio è stato domato e sono iniziate le operazioni di bonifica e per accertare l’origine del rogo.

Preoccupazione da parte dei residenti della zona poiché questo non sarebbe il primo incendio divampato nell’area.