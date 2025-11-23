domenica 23 Novembre 2025
Genova, Sopraelevata chiusa al traffico sino alle 14,30

Redazione Liguria
Sopraelevata strada Aldo Moro GenovaGenova – Resterà chiusa sino alle 14,30 la strada Sopraelevata Aldo Moro interdetta al traffico dalle 8 di questa mattina per una serie di eventi legati alla manifestazione “Maledetti architetti”.
Disagi e collegamenti resi più complicati per consentire l’evento che prevede, tra gli altri, una visita guidata alla Sopraelevata che permetterà di camminare a piedi sulla strada normalmente riservata alle auto.
Gli eventi erano in realtà previsti per il week end scorso ma le allerte meteo hanno costretto a rinviare la manifestazione a questo fine settimana.
Tra gli eventi collegati anche le visite alla chiesa di Santa Maria della Vittoria, Palazzo Lancia, il Dipartimento di Economia, Palazzo Flotta Lauro, piazzetta Jacopo da Varagine, il Dipartimento di Architettura e Design, piazza De Ferrari e Palazzo SIAT.
Automobilisti e motociclisti meno lieti della decisione.
