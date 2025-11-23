Montoggio, donna accoltellata dall’ex, l’uomo catturato a Casella

Casella (Genova) – E’ stato individuato e catturato nella notte il 67enne accusato di aver accoltellato la ex compagna di 75 anni nell’abitazione di Montemoro, frazione del comune di Montoggio, nell’entroterra genovese.

I carabinieri, che erano sulle tracce del fuggitivo da ieri, lo hanno individuato mentre cercava riparo, ferito e infreddolito, e lo hanno bloccato e trasferito in ospedale per le cure del caso, piantonato e sorvegliato perchè non possa fuggire.

Gli uomini dell’arma erano sulle sue tracce dal pomeriggio di ieri quando l’uomo, violando un divieto di avvicinamento all’abitazione della ex compagna, ha sfondato la porta della casa ed ha dato vita ad una furiosa lite con la donna che si è conclusa con diverse coltellate alle braccia ed al corpo che potevano avere conseguenze fatali.

L’uomo è poi fuggito mentre i vicini di casa chiamavano il 112 per segnalare le urla e i rumori provenienti dall’abitazione.

Recentemente i rapporti tra i due si erano deteriorati al punto che l’uomo era stato colpito dal divieto di avvicinamento e dal ritiro della patente. Provvedimenti che, però, non sono bastati visto che gli ammonimenti non hanno tenuto lontano l’aggressore che ha invece deciso di uccidere la donna.

Ora le indagini chiariranno i motivi della contesa e cosa abbia scatenato la rabbia dell’uomo ma resta l’amarezza per l’ennesimo episodio che forse era possibile evitare con l’adozione delle misure come il braccialetto elettronico che non risulta fosse stato imposto all’aggressore.

Martedì prossimo si celebra la giornata contro la violenza sulle donne e a Montoggio verrà inaugurata la locale “panchina rossa” ma senza strumenti, risorse economiche e concreti investimenti sulla scuola, affinché sensibilizzi gli studenti sulle tematiche del rispetto e dell’educazione sentimentale, la lunga serie di episodi violenti faticherà a interrompersi.

Intanto, all’ospedale San Martino di Genova restano gravi le condizioni della donna accoltellata ma i medici escludono che possa essere in pericolo di morte.