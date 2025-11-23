Varazze, morta la donna ferita nell’incidente sull’autostrada A10

Genova – Non ce l’ha fatta Marina Chiarina, l’accompagnatrice turistica di 63 anni rimasta gravemente ferita del terribile incidente stradale avvenuto ieri mattina, sull’autostrada A10.

La donna, residente nel bresciano, viaggiava sul pullman che ha tamponato un camion nel tratto tra Arenzano e Varazze, in direzione Savona, in un tratto interessato da un restringimento di carreggiata per lavori.

L’impatto, violentissimo, è avvenuto all’ingresso della galleria Terralba e la donna siedeva accanto all’autista.

All’arrivo dei soccorsi le condizioni di Marina Chiaria sono subito apparse molto gravi ed era stato disposto il trasporto in elicottero all’ospedale San Martino di Genova dove i medici hanno fatto di tutto per salvarle la vita ma un ulteriore peggioramento delle condizioni della donna ne hanno causato il decesso.

Proseguono le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente mentre divampano le roventi polemiche sulla sicurezza delle autostrade liguri, da anni alle prese con cantieri e lavori e dove gli incidenti gravi si ripetono ormai quasi quotidianamente.

(Foto dei Vigili del Fuoco)

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]