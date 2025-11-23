domenica 23 Novembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeSavonaCronacaVarazze, morta la donna ferita nell'incidente sull'autostrada A10
Notizie LiguriaSavonaCronaca

Varazze, morta la donna ferita nell’incidente sull’autostrada A10

Redazione Liguria
0

incidente mortale a10 22 novembre 2025Genova – Non ce l’ha fatta Marina Chiarina, l’accompagnatrice turistica di 63 anni rimasta gravemente ferita del terribile incidente stradale avvenuto ieri mattina, sull’autostrada A10.
La donna, residente nel bresciano, viaggiava sul pullman che ha tamponato un camion nel tratto tra Arenzano e Varazze, in direzione Savona, in un tratto interessato da un restringimento di carreggiata per lavori.
L’impatto, violentissimo, è avvenuto all’ingresso della galleria Terralba e la donna siedeva accanto all’autista.
All’arrivo dei soccorsi le condizioni di Marina Chiaria sono subito apparse molto gravi ed era stato disposto il trasporto in elicottero all’ospedale San Martino di Genova dove i medici hanno fatto di tutto per salvarle la vita ma un ulteriore peggioramento delle condizioni della donna ne hanno causato il decesso.
Proseguono le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente mentre divampano le roventi polemiche sulla sicurezza delle autostrade liguri, da anni alle prese con cantieri e lavori e dove gli incidenti gravi si ripetono ormai quasi quotidianamente.
(Foto dei Vigili del Fuoco)
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
vespa velutina nido Borgoratti novembre 2025

Vespa velutina, a Borgoratti trovato un nuovo nido

Borgoratti
foce via odessa scotri 22 novembre 2025

Genova, scontri durante manifestazione contro Casapound, 8 agenti feriti

Cronaca
san fruttuoso incendio 23 novembre 2025

San Fruttuoso, paura in via Berghini, fiamme in un circolo ricreativo

Varie
Sopraelevata strada Aldo Moro Genova

Genova, Sopraelevata chiusa al traffico sino alle 14,30

Cronaca