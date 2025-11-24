Genova, auto si ribalta su un fianco in via Hermada, due feriti

Genova – Ancora un incidente e ancora un’auto ribaltata sulle strade genovesi. Questa volta è successo in via Hermada a Sestri Ponente dove una vettura, questa mattina ha perso il controllo e ha finito la sua corsa sul fianco.

Le due persone che viaggivano a bordo sono uscite da sole dall’abitacolo ma sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le ambulanze del 118 e i due feriti sono stati trasferiti in ospedale per accertamenti.

I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e hanno riportato sulle sue ruote la vettura.

Disagi per il traffico in zona per la strada chiusa per consentire l’intervento di soccorso.

La polizia locale sta ricostruendo la dinamica dell’incidente. Al momento non risulterebbero altri mezzi coinvolti.