Genova, danno alla rete idrica: mercoledì senz’acqua a Pegli e Sestri Ponente

Genova – Quella di mercoledì 26 novembre sarà una giornata di pesanti disagi per residenti e commercianti dei quartieri genovesi di Pegli e Sestri Ponente, che dovranno fare i conti con l’interruzione dell’erogazione dell’acqua per dodici ore, dalle 8:00 alle 20:00.

Questa si rende necessaria “per consentire le attività di riparazione di un danno causato da terzi alla condotta di distribuzione primaria di acqua potabile del ponente genovese”, spiega Iren.

Le zone interessate sono quelle della parte bassa dei quartieri di Sestri Ponente e Pegli, indicativamente tra il civico 46 di Via Giacomo Puccini e Via Pegli (loc. Risveglio).

Contemporaneamente è prevista l’attivazione del servizio sostitutivo con tre autobotti situate in via Soliman, piazza Cosma Clavarino e ai giardini Giacomo Catellani.

“A causa della complessità dell’intervento – scrive ancora Iren – sono probabili abbassamenti di pressione, mancanza acqua e fenomeni di intorbidimento transitori anche alle parti superiori dei quartieri sopracitati e nelle zone limitrofe ad essi.

Si raccomanda pertanto, anche dove nelle zone indicate non si verifichi alcuna interruzione di fornitura, di utilizzare l’acqua solo per motivi di prima necessità per l’intera giornata di mercoledì 26 novembre”.

