Genova, questa settimana tre serate di chiusura della metropolitana

Genova – Anche questa settimana proseguono i lavori lungo la linea metropolitana e i conseguenti disagi per i cittadini che avrebbero la necessità di utilizzare il servizio nelle ore serali e che invece devono fare i conti con le consuete chiusure.

Questa settimana l’interruzione anticipata del servizio avverrà martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 novembre. Le ultime corse sono in programma alle ore 21:10 dalla stazione di Brin e allee 21:17 da quella di Brignole.

Il collegamento tra il centro della città e la Val Polcevera sarà garantito dalla linea 9 che gli autobus, che però non effettua la sua partenza a Brignole ma a Caricamento, senza coprire quinti l’intero percorso della metropolitana.

