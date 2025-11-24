Meteo Liguria, nuovo peggioramento con pioggia e neve sui rilievi

Nuove correnti di aria fredda provenienti dal Nord Europa interessano la Liguria portando ad un nuovo peggioramento delle condizioni meteo. Attese precipitazioni a carattere di rovescio e nevicate a quote medio-alte a Levante e medio-basse sui versanti padani.

Queste, nel dettaglio, le previsioni del centro Meteo Limet Liguria per la giornata di oggi, lunedì 24 novembre 2025:

prima mattinata con precipitazioni anche moderate/forti a carattere di rovescio o temporale sullo Spezzino.

Quota neve in netto rialzo sull’Appennino centro-orientale, fin sopra i 1300-1500 m. Qualche possibile piovasco anche sulla Riviera di Ponente.

Più asciutto sul centro regione fino al tardo pomeriggio.

Tra tardo pomeriggio e serata, le sacche di aria fredda ancora presenti tra basso Alessandrino e Valle Stura – Scrivia, con un temporaneo incremento delle precipitazioni sul settore centrale, potranno far scaturire deboli nevicate o episodi di gelicidio a quote medio-basse (localmente 300-400 m. nelle zone citate) fino alla prima nottata con possibili locali cumulate al suolo, nell’ordine di qualche centimetro.

Deboli piovaschi in costa tra Genovese e Spezzino, in esaurimento notturno.

Nevicate in serata sul comparto delle Alpi Liguri.

Venti moderati di Libeccio su Imperiese costiero e Levante regionale. Deboli o al più moderati dai quadranti settentrionali tra Genovese e Savonese.

Mare molto mosso o localmente agitati con onda di Libeccio ( in mattinata a Levante onda significativa di 2-2.5 m. , 5-6 sec.)

Temperature in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi in costa, nell’entroterra di Levante. Valori stazionari sui versanti padani centro-occidentali.

Sulla costa previste temperature minime tra +6°C/+11°C e massime tra +9°C/+15°C.

Nell’interno attese temperature minime tra -2°C/+6°C e massime tra 4°C/+12°C.