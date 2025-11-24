Ranzo, famiglia intossicata dal monossido di carbonio in casa

Ranzo (Imperia) – Un’intera famiglia ha rischiato la vita, nella notte, intossicata dal monossido di carbonio per un guasto o un malfunzionamento della canna fumaria.

Intorno all’una è scattato l’allarme con gli adulti preoccupati per il malessere dei figli e la decisione di chiamare i soccorsi prima di sentirsi male a loro volta.

Nell’abitazione di Ranzo, piccolo comune dell’entroterra imperiese, sono arrivati i vigili del fuoco e le ambulanze del 118.

Le persone sono state portate via dall’abitazione e medicate per i sintomi di una intossicazione da monossido di carbonio, particolarmente pericolosa, soprattutto per i bambini.

Il medico intervenuto ha disposto il trasferimento urgente dell’intera famiglia in ospedale per le cure con sedute di camera iperbarica per migliorare la circolazione sanguigna e l’arricchimento del sangue con ossigeno.

Tutti i componenti della famiglia stanno reagendo positivamente alle cure e sono fuori pericolo mentre proseguono le verifiche per capire cosa abbia causato l’intossicazione.

Possibile un guasto ad una calderina o alla canna fumaria.

