lunedì 24 Novembre 2025
Rocca Nervina, ritrovato il ragazzo disperso nei boschi

Redazione Liguria
0

cane cerca persone, disperso, vigili del fuocoRocca Nervina (Imperia) – È stato ritrovato nella serata di ieri, sano e salvo, molto infreddolito ma in buone condizioni di salute il ragazzo argentino residente da poco nelle zone di Ventimiglia e che si era perso nei boschi a Rocchetta Nervina durante un trekking.
Il ragazzo era partito nel pomeriggio per una escursione sui sentieri della zona ma al tramonto non era ancora rientrato ed è scattato l’allarme con la partenza di squadre di ricerca dei vigili del fuoco e della protezione civile.
Sono stati i cani bowie, un pastore belga, e king, un border collie, in forza al nucleo cinofilo dei vigili del fuoco della liguria a guidare senza indugio i soccorritori sino alla posizione del ragazzo che stava cercando disperatamente di trovare la via di casa.
La squadra dei vigili del fuoco di Ventimiglia ha accompagnato il ragazzo all’UCL (Unità di Comando Locale) allestito in paese a Rocchetta Nervina per la ricerca.
Alle ricerche hanno partecipato anche squadre del soccorso alpino e dei carabinieri.
(Nella foto dei Vigili del Fuoco uno dei cani per la ricerca delle persone)

