Savona, violenza in famiglia: giovane aggredita dal fratello finisce all’ospedale

Savona – Una violenta lite in famiglia si è verificata ieri, domenica 23 novembre, all’interno di un appartamento situato in via Bartoli a Savona.

Ad avere la peggio è stata una ragazza, rimasta ferita dopo esser stata aggredita dal fratello di un anno più giovane. La 28enne avrebbe riportato delle ferite alla testa, fortunatamente non considerate di grave entità, dopo esser stata colpita con una sedia.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti necessari a chiarire quanto successo.

I sanitari del 118, invece, hanno preso in cura la ragazza e l’hanno trasportata in codice giallo – quello di media gravità – all’ospedale San Paolo di Savona.

