Sciopero generale, venerdì si fermano anche i treni: orari e modalità

Liguria – Quella di venerdì 28 novembre sarà una giornata di disagi per quanto riguarda diversi settori, con migliaia di lavoratori che aderiranno allo sciopero generale indetto per tutta la giornata da diverse sigle sindacali.

Tra i settori a fermarsi c’è anche quello del trasporto ferroviario. Qui a fermarsi sono i lavoratori di Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord che incroceranno le braccia a partire dalle ore 21:00 di giovedì 27 novembre e fino alle ore 20:59 di venerdì 28 novembre.

Ventiquattr’ore di disagi che coinvolgeranno i treni Regionali, InterCity e ad Alta Velocità che potranno accumulare ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso.

“L’agitazione sindacale – scrive Trenitalia – può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero:

– fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce;

– fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali;

in alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti”.

