Genova, scarica rifiuti ingombranti in mezzo alla strada, denunciata

Genova – Ha scaricato rifiuti ingombranti in via Dondero, a Sampierdarena, ma è stata identificata e sanzionata.

Rischia una pesante sanzione la titolare di un negozio sospettata di essere responsabile per il ritrovamento di un grosso quantitativo di rifiuti ingombranti abbandonati non lontano dai cassonetti della spazzatura ma conferiti in modo non adeguato.

Nella giornata di domenica una pattuglia della polizia locale che passava in via Stefano Dondero, ha trovato i rifiuti e gli agenti, dopo un primo sopralluogo, hanno esaminato i materiali per trovare elementi utili all’identificazione dell’autore dell’abbandono.

Tra i rifiuti è stato trovato un volantino riconducibile a un negozio che si trova in una via vicina e così gli agenti hanno quindi raggiunto l’attività commerciale identificando la titolare che ha poi rimosso i rifiuti e li ha conferiti nel modo corretto.

La donna è stata denunciata ai sensi dell’articolo 256 del D.Lgs. 152/2006 per gestione illecita di rifiuti prodotti dall’attività commerciale.

I residenti della zona plaudono all’iniziativa e chiedono a gran voce che venga costituita una apposita sezione della polizia locale che si occupi di identificare e sanzionare chi getta i rifiuti in modo inadeguato o, peggio, chi scarica rifiuti ingombranti per strada, abbandonandoli in zone meno frequentate com il favore della notte.

Richiesti anche pattugliamenti per multare chi porta a spasso il cane e non pulisce dove sporca, ormai una vera e propria emergenza per una città con un numero enorme di cani che circolano in città e non sempre con padroni educati.

