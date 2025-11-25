Sanremo, si presenta infuriato sul posto di lavoro della ex, arrestato

Sanremo (Imperia) – E’ stato trasferito in carcere l’uomo che si è presentato sul posto di lavoro della ormai ex moglie, nella città dei fiori con un atteggiamento aggressivo che ha terrorizzato la donna che temeva di essere aggredita o peggio.

Una chiamata ai carabinieri e velocemente un’auto con i militari ha raggiunto il posto inttercettando l’uomo che non ha rinunciato ai suoi propositi non proprio pacifici neppure alla vista dei militari in divisa.

I carabinieri lo hanno fermato ed arrestato e condotto in caserma in stato di fermo per atti persecutori.

Il giudice ha poi confermato l’arresto disponendo il trasferimento in carcere come previsto dal Codice Rosso introdotto recentemente proprio per contrastare il fenomeno delle violenze sulle donne.

La donna aveva recentemente trovato il coraggio di denunciare il marito per anni di violenze e soprusi e l’uomo non poteva avvicinarla.

Violando le disposizioni si è presentato sul luogo dove lavora la moglie chiedendo con insistenza di poterle parlare ma, fortunatamente, lei ha evitato di presentarsi come precauzione rispetto ad eventuali aggressioni o peggio.

Supportata dalle colleghe di lavoro ha invece deciso di chiamare il numero di emergenza 112 che ha subito inviato sul posto i carabinieri.

La reazione violenta dell’uomo ha fatto scattare l’arresto.

