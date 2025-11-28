Euroflora 2025, flop da un milione e mezzo di euro per Porto Antico

Genova – Nubi tempestose sul Porto Antico e Fiera di Genova per il flop dell’edizione Euroflora 2025 che avrebbe portato ad una perdita di oltre un milione e mezzo di Euro, nonostante i cospicui finanziamenti delle aziende collegate al Comune, per la Porto Antico Spa già alle prese con un “buco” causato dalla vertenza con una palestra che sarebbe in arretrato sui pagamenti degli affitti per centinaia di migliaia di euro come riportato dal quotidiano Il Secolo XIX.

Le informazioni emergono dalla risposta del vice sindaco Alessandro Terrile (PD) ad una interrogazione della consigliera del partito democratico Donatella Alfonso che ha chiesto spiegazioni sui “risultati” di una kermesse che a molti aveva suscitato dubbi.

Secondo i dati diffusi la manifestazione avrebbe totalizzato circa 200mila visitatori ma sarebbe costata “cara” alla Porto Antico S.p.A. che avrebbe messo a bilancio un buco da 1 milione e 788mila euro.

Le domande della consigliera del PD Donatella Alfonso hanno portato alla luce i timori di molti analisti che avevano parlato di “edizione sottotono” mostrando allestimenti ben lontani dalle edizioni storiche di cui si parlava in tutto il mondo e soluzioni discutibili come la decisione di chiamare le società controllate dal Comune, all’epoca sotto l’amministrazione Bucci e del suo vice, facente funzione, a partecipare all’evento con propri stand e allestimenti.

L’interrogazione di Alfonso ha portato alla trasparenza sui numeri e così è emerso che la manifestazione ha portato un costo complessivo di 6 milioni e 122mila euro per la Porto Antico Spa, con costo metro quadro per allestimenti da 72 euro e con con ulteriori 511 mila euro di immobilizzazioni direttamente collegate alla manifestazione fieristica.

Un extra costo da 749mila euro è da collegare al ritardo nella consegna e alle condizioni delle aree di piazzale Kennedy e del Palasport.

Sempre secondo i dati diffusi i visitatori sarebbero stati circa 200mila e, sempre secondo i dati la ricaduta occupazionale è stata di 452 posti di lavoro (temporaneo?).

I ricavi da sponsorizzazioni e vendita biglietti sono arrivati a 4 milioni e 333mila euro facendo registrare una perdita nessa di circa 1,8 milioni di euro.

Nonostante il buco della manifestazione Euroflora 2025, che non ha convinto molto neppure i tanti visitatori arrivati a Genova per l’occasione, la Porto Antico S.p.A. non dovrebbe chiudere il bilancio in passivo visto nel 2025 è atteso un utile di 154mila euro.

Già all’orizzonte, però, anche la complessa vertenza legale con una palestra che ha operato nelle aree espositive per alcuni anni e con la quale sarebbe in atto una vertenza per mancato pagamento di circa 300mila euro di affitti

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

