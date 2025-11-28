venerdì 28 Novembre 2025
Voltri, gru si ribalta in via delle Fabbriche, arrivano i vigili del fuoco

Redazione Liguria
incidente via delle fabbricheGenova – Ancora un incidente sul lavoro in Liguria e solo per un colpo di fortuna non si registra l’ennesimo decesso.
Una piattaforma mobile per lavori sopraelevati è caduta dal rimorchio su cui viaggiava in via delle Fabbriche, sulle alture di Voltri.
L’incidente è avvenuto questa mattina, durante le fasi di scarico di una piattaforma aerea da un rimorchio in via Fabbriche a Voltri, il macchinario si è ribaltato rimanendo in bilico sul sottostante fiume.
Fortunatamente l’operaio impegnato nell’operazione è riuscito a saltare senza ferirsi gravemente ed è stato comunque portato in ospedale per accertamenti.
Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118 e i pompieri hanno provveduto alla rimozione del mezzo tramite l’uso dell’autogrù.
(foto dei Vigili del Fuoco)
