Borzonasca, ricerche per due anziani scomparsi, arrivano gli elicotteri

Borzonasca (Genova) – Sono proseguite per tutta la notte nel territorio del comune di Borzonasca, nell’entroterra genovese, le ricerche di due diverse persona scomparsa da ieri sera in circostanze tutte da chiarire.

Questae che è sparito nel nulla dimenticando il telefono cellulare su un tavolo del giardino dell’abitazione degli amici.

Quando le persone hanno capito che l’uomo era sparito hanno chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco, del soccorso alpino e dei volontari della protezione civile e sono stati setacciati sentieri e boschi della zona ma senza risultato.

Alle prime luci dell’alba è rrivato il supporto aereo e le squadre cinofile.

Un secondo anziano di 70 anni si è invece allontanato con l’auto per una commissione, sempre nel territorio del comune di Borzonasca, ma senza tornare al tramonto.

I familiari, preoccupati, hanno chiamato il 112 chiedendo aiuto e lanciando l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno iniziato a cercare tracce dell’auto e della persona scomparsa. Con il passare delle ore sono scattate anche le ricerche con le squadre di persone e lungo i tratti scoscesi attraversati dalla strada, nel timore di un incidente.