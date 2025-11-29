sabato 29 Novembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaBorzonasca, ricerche per due anziani scomparsi, arrivano gli elicotteri
Notizie LiguriaGenovaCronacaNotizie in evidenza

Borzonasca, ricerche per due anziani scomparsi, arrivano gli elicotteri

Redazione Liguria
0

Elicottero vigili del fuocoBorzonasca (Genova) – Sono proseguite per tutta la notte nel territorio del comune di Borzonasca, nell’entroterra genovese, le ricerche di due diverse persona scomparsa da ieri sera in circostanze tutte da chiarire.
Questae che è sparito nel nulla dimenticando il telefono cellulare su un tavolo del giardino dell’abitazione degli amici.
Quando le persone hanno capito che l’uomo era sparito hanno chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco, del soccorso alpino e dei volontari della protezione civile e sono stati setacciati sentieri e boschi della zona ma senza risultato.
Alle prime luci dell’alba è rrivato il supporto aereo e le squadre cinofile.
Un secondo anziano di 70 anni si è invece allontanato con l’auto per una commissione, sempre nel territorio del comune di Borzonasca, ma senza tornare al tramonto.
I familiari, preoccupati, hanno chiamato il 112 chiedendo aiuto e lanciando l’allarme.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno iniziato a cercare tracce dell’auto e della persona scomparsa. Con il passare delle ore sono scattate anche le ricerche con le squadre di persone e lungo i tratti scoscesi attraversati dalla strada, nel timore di un incidente.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
meteo Liguria sabato 29 novembre 2025

Meteo Liguria, aumentano le nuvole in serata, domenica peggiora

Cronaca
Silvia Salis

Ex Ilva, sindaca Salis: dal Ministero nessuna certezza

Cronaca
ex ilva protesta cornigliano

Ex Ilva, fumata nera dall’incontro a Roma, torneranno i blocchi?

Cronaca
ambulanza Croce Rossa Sanremo

Colle di Nava, auto si ribalta lungo la SS 28: ferito...

Cronaca