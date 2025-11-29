Genova, chiede di abbassare la voce sul bus e viene picchiata

Genova – Ancora un episodio di violenza su un mezzo di AMT in viaggio per le vie cittadine. Questa volta è successo in via Pacinotti, nel quartiere di Sampierdarena.

Una donna che stava viaggiando sul bus, ieri mattina, era disturbata da un uomo che parlava ad alta voce e non ne voleva sapere di calmarsi.

Quando la donna lo ha invitato ad abbassare la voce, in tutta risposta è stata aggredita e colpita con un pugno al volto che le ha causato diverse lesioni.

Il mezzo si è fermato ed è stata chiamata la polizia che è subito intervenuta per bloccare d arrestare l’autore della violenza, un 31enne

L’uomo è stato condotto negli uffici e identificato e poi è stato raggiunto da una denuncia per violenza e lesioni.

La donna è stata invece trasferita all’ospedale Villa Scassi per alcuni esami medici di controllo.

L’ennesima aggressione sui mezzi pubblici conferma la necessità di far scattare, già da questa sera, il piano di sicurezza previsto dal Comune di Genova con la polizia locale a sorvegliare le fermate e i capolinea più “caldi” della città e dove si sono registrate altre violenze, anche ai danni del personale viaggiante.